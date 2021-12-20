Экономист предсказал рост цен на импортную продукцию на 50% из-за инфляции

Россиянам следует опасаться инфляции издержек, обусловленной повышенными на нефть и газ в мире, поскольку Россия часто закупает импортные товары, цены на которые значительно вырастут, заявил независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. Он предсказал рост цен на 50% и вызванный этим всплеск инфляции в 2022 году, цитирует «360».

Например, в США, инфляция составляет около пяти-шести процентов из-за того, что будет в пределах 50% девальвирован рубль по отношению к мировым валютам. Цены на приобретаемую продукцию за рубежом вырастут в переводе на наши рубли, — уточнил Трифонов.

В качестве аргумента своей позиции он привёл в пример увеличение стоимости недвижимости в России. По мнению Трифонова, рост цен на жилье обусловлен подорожанием строительных материалов, таких как песок, цемент и металлоконструкции. Финансист уточнил, что из-за снижения доходов россиян, стране не стоит опасаться инфляции спроса: ситуации на рынке, когда наблюдается повышенной спрос на товары со стороны физических или юридических лиц.

Ранее экономист Николай Кульбака объяснил, как бороться с инфляцией. По его словам, для борьбы с инфляцией в России нужна максимально открытая и свободная экономика.