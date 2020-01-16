https://static.news.ru/photo/55d8f5fe-3854-11ea-b11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля в ближайшем будущем может опуститься до значения 200 рублей за доллар. Об этом заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно, — сообщил он в ходе в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Он добавил также, что популярная теория о пользе слабой национальной валюты для экономики ложна. На его взгляд, чтобы избежать ослабления валюты, нужно сбалансировать денежную и бюджетную политики.

Ранее аналитики заявили, что ожидают спокойный год для российской валюты и относительную стабильность. Согласно их прогнозам, в первом полугодии рубль укрепится относительно доллара, однако в конце 2020 года может упасть до 65 рублей, писал NEWS.ru.