Экономист предсказал подорожание хлеба в 2021 году

https://static.news.ru/photo/c388f514-4c0c-11eb-91d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году в России может подорожать хлеб по причине увеличения ввозных пошлин на зерно. Такого мнения придерживается доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.

По его словам, у производителей зерна была «фантастическая» рентабельность. Но повышение пошлины может оставить их без денег.

Но государство берет и говорит: «Через две недели будет пошлина — €25 на тонну зерна». И всё, в следующем году получим жуткий рост цен на продовольствие, — цитирует его URA.RU.

С мнением Кривелевича не согласен кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко.

Он пояснил, что обычно ввозные пошлины на зерно повышаются для предотвращения дефицита на внутреннем рынке и неподконтрольного роста цен.

Ранее NEWS.ru писал, что новые правила регулирования цен на социально значимые продукты утверждены правительством РФ. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно документу, кабмин имеет право включать механизмы регулирования цен, если их рост составляет более 10%. 30 декабря президент Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары.