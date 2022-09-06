Экономист предсказал обесценивание доллара США Экономист Адамидов: укрепление доллара к основным валютам приведет к запуску эмиссии в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий рост доллара к иене, евро и к другим основным валютам приведет к новому витку глобальной инфляции, так как США пойдут на обесценивание национальной валюты, отметил в беседе с «Экономикой сегодня» экономист Дмитрий Адамидов. Причина укрепления доллара, по его словам, заключается в повышении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, за чем вскоре последует запуск эмиссии в США.

Бегство из других валют в доллар означает падение фондовых и облигационных рынков, которое быстро перейдет в панику и потребует очередное включение печатного станка, — заключил экономист.

Адамидов считает, что ФРС не справится с инфляцией, и скоро встанет вопрос о новом этапе долларовой эмиссии. По его словам, инвесторы воспринимают доллар как валюту-убежище, а бегство в американские активы носит панический характер. США, полагает эксперт, пойдут на обесценивание валюты посредством эмиссии, когда выяснится, что бегство капиталов на самом деле не позволяет профинансировать бюджетный дефицит страны.

Как только денег начнет не хватать, ФРС пойдет на новый раунд эмиссии, а вместе с ним будет расти инфляция. Сгорят сбережения — американский регулятор не станет поднимать ставку выше реальной инфляции, — констатирует экономист.

Адамидов отмечает, что стоимость базовых ресурсов и так находится на запредельных отметках, но в этом году к энергетическому кризису может добавиться и финансовый. Как считает специалист, обесценивание доллара может привести к потрясениям на фондовых и облигационных рынках. Россию данные процессы стороной не обойдут, так как основа российского экспорта до сих пор номинируется в долларах, предупредил эксперт.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что министерству финансов не выгодно иметь слишком крепкий рубль, поэтому осенью ведомство будет поддерживать отметку валюты в районе 70–80 рублей, если не возникнет непредвиденных обстоятельств и усугубления кризиса в стране. Разуваев подчеркнул, что сейчас сбережения выгоднее всего хранить именно в рублях и не рисковать иностранной валютой, особенно евро. По его словам, на фоне энергетического кризиса и предстоящего его усугубления зимой валюта Евросоюза уже через год станет гораздо дешевле доллара.