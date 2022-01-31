Экономист рассказал о новых выплатах по 10 тысяч рублей

Правительство может принять решение о новых социальных выплатах для россиян в размере 10 тысяч рублей, считает заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. По его мнению, к такому решению может подтолкнуть то, что уровень годовой инфляции в стране превысил 8%, к тому же цены на продовольствие поднялись более чем на 10%, пишет «АБН».

Вполне вероятно, что до начала апреля мы услышим о планах по небольшой дополнительной индексации пенсий, также может быть принято решение о разовых выплатах в размере 5–10 тыс. рублей. Тогда это перекроет официальный уровень инфляции, — подчеркнул Ордов.

Он напомнил, что продуктовая инфляция превысила 10%. По мнению экономиста, это крайне негативно скажется на жизни малоимущих россиян, незащищённых социальных групп и пенсионеров. Он считает, что пенсионные выплаты будут проиндексированы примерно на 10%.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля вырастет размер нескольких пособий. В частности, увеличится единовременное пособие при усыновлении детей. Если речь идёт о приёмном ребёнке старше семи лет, инвалиде или усыновлённых братьях и сёстрах, в этом случае выплата составит 156 429 рублей, рассказала экономист Лариса Сорокина.