Экономист предсказал доллар по 65 рублей к концу года

https://static.news.ru/photo/685e8aa0-7c2c-11eb-8248-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что в случае поступления средств инвесторов на развивающиеся фондовые рынки, рубль может значительно окрепнуть. Экономист не исключил, что уже в этом году курс американской валюты может упасть с нынешних 74 рублей до 65 рублей.

Сегодня внешний фон к открытию российского рынка акций позитивен. Драйверами роста российских акций являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру, — заявил ФАН Разуваев.

Он также подчеркнул, что стоимость нефти — главный фактор и для рубля, и для акций, «так как в конечном счёте это денежные потоки компаний и доходность российских евробондов, которая определяет ставку дисконтирования в финансовых моделях». По мнению экономиста, цены на нефть в ближайшие два года могут подскочить до $100 за баррель.

В текущем году мы увидим пару доллар и рубль по 65 — 67 рублей за доллар, долларовый индекс РТС — 2000 пунктов. В этом случае капитализация российского рынка акций будет адекватна размеру ВВП, — добавил Разуваев.

Как писал NEWS.ru, февраль стал очень хорошим месяцем для российского рубля — благодаря росту цен на нефть, нацвалюта стала самой сильной на развивающихся рынках. Тем не менее, она по-прежнему недооценена на 5–7%. Аналитики не исключили, что в марте рубль продолжит рост, несмотря на новый пакет антироссийских санкций. Как отметила аналитик QBF Ксения Лапшина, рынок сдержанно отреагировал на новости о новых ограничениях, масштабных распродаж рубля не наблюдалось. Становится понятно, что и европейские санкции будут номинальными и не затронут бизнесменов и не будут носить секторальный характер, отметил в свою очередь президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.