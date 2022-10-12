Экономист предсказал девальвацию всех валют мира Эксперт Григорьев: девальвация всех валют мира особенно отразится на бедных странах

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Бедные страны сильнее всего пострадают от девальвации всех валют мира, ставшей результатом цепочки экономических потрясений. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ заявил доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев. По его словам, существующая нестабильность мировой валютной системы берет начало в 1991 году.

Как отметил Григорьев, результатом кризисов последних 30 лет стала разбалансировка бюджетов многих стран, что ведет к неизбежной девальвации валют. Эксперт подчеркнул, что больше всего от этого пострадают страны со слабой экономикой, затем настанет очередь западной Европы и Японии. Последними испытают на себя происходящее США.

Кроме того, США, по мнению эксперта, могут получить передышку на фоне укрепления доллара. А вот страны Азии, Африки и Латинской Америки также попадают в зону риска.

Что касается рубля, то он, по словам Григорьева, в настоящее время практически выведен из мировой системы финансов и «бури» на него не влияют.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, что в эпоху экономической нестабильности людям особенно важно иметь так называемую финансовую «подушку безопасности». Она должна равняться сумме, достаточной для оплаты расходов семьи сроком от трех месяцев до полугода.

В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что западные санкции привели к падению в России спроса на американские доллары. В такой ситуации инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля.