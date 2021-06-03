Экономист предсказал дестабилизацию, которая будет опаснее инфляции

https://static.news.ru/photo/89b39120-c469-11eb-b2d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин решил за месяц обнулить долю долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Доктор экономических наук, профессор, замнаучного руководителя Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клеймер отказался делать какой-либо прогноз в период «большой турбулентности». При этом, в беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что дестабилизация экономики, которая может последовать за такого рода заявлениями, может быть опаснее, чем инфляция.

Такие заявления надо делать очень осторожно. Дестабилизация, которая может последовать за ними, будет опаснее, чем инфляция. Это в каком-то смысле и есть раскачивание лодки. Лодка финансовой системы — очень тонкое устройство, она опирается на ожидание людей, на их представления. При отказе от доллара в ФНБ может поменяться структура фондового рынка, — заявил Клеймер.

По словам экономиста, ФНБ должен быть в достаточной степени диверсифицирован, чтобы не ставить его под угрозу при изменениях конъюнктуры. И в этом плане доллар был вполне законной частью фонда. И отказ от американской валюты будет, скорее всего, распространяться дальше и приведёт к понижению доллара в оценке платёжного средства. При этом профессор не исключил, что это может привести и к расширению роли доллара как теневой валюты. Он может стать средством накопления, как это было в СССР.

Такого рода действия довольно резко влияют на рынок. Мне кажется, что сейчас мы вступаем в период ещё большей турбулентности. От советов гражданам я воздержусь. В случае турбулентности сложно прогнозировать, куда нас качнёт: влево или вправо, а может быть сначала вправо, а потом влево. Чем был вызван этот шаг? Политическими причинам, безусловно. Экономических причин для исключения доллара из корзины валют не было, — резюмировал Клеймер.

На ПМЭФ-2021 министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния. По его словам, доллары заместят увеличением в евро, юань и золото. Он отметил, что российские власти решили снизить и долю британского фунта.