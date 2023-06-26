Экономист предсказал будущий курс доллара Экономист Разуваев предсказал ослабление доллара относительно рубля

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В ближайшее время может произойти ослабление курса доллара относительно рубля, предположил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Комментируя ситуацию «360», экономист подчеркнул, что курс доллара достиг 87 рублей 26 июня впервые с 29 марта 2022 года на фоне попытки вооруженного мятежа 24 июня.

Я думаю, то ослабление, которое мы видели, с этим было связано. Сейчас курс — 84–85 рублей за доллар. Я думаю, что 65 рублей за доллар мы увидим в текущем году. Так что психовать не стоит, — уточнил эксперт.

По словам экономиста, ситуация улучшится в том числе с торговым балансом и дефицитом бюджета. Разуваев уточнил, что рубль укрепится на фоне стабилизации макроэкономической ситуации. Снизить курс доллара также поможет решение Центробанка России повысить ключевую ставку. Такое решение в ЦБ РФ обещали принять в ближайшее время, заключил эксперт.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее заявил, что спрос на наличные деньги 24 июня вырос в 15 субъектах России в среднем на 30%, а в южных регионах — на 70–80%. По его словам, внештатной ситуации удалось избежать, а уже сейчас обстановка стабилизировалась.