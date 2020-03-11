https://static.news.ru/photo/0b7c1432-6441-11ea-a211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Заявление Всемирной организации здравоохранения о пандемии COVID-19 стало существенным фактором давления вируса на мировую экономику. В ближайшее время оно может быть масштабным, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

При развитии событий по неблагоприятным сценариям рост мировой экономики, по его мнению, может замедлиться существенно ниже 2% — до уровня, близкого к 1%.

Для страновых экономик масштабы деструктивного воздействия будут определяться глубиной проникновения вируса в слои населения. Как для развивающихся, так и для некоторых развитых стран вирусное давление может стать драйвером перехода их экономик в состояние рецессии, — заявил Покатович NEWS.ru.

Экономист отметил, что рыночный негатив на этом фоне усилился. Нефтяные котировки снова двинулись к уровням ниже $35 за баррель, а за доллар просят уже 74 рубля.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться масштабами роста рыночного страха, предупредил эксперт. В случае снижения нефтяных цен до $30 и оттока иностранного капитала из российского долга рублёвые рынки, как и курс национальной валюты, могут усилить падение. Вполне вероятно, что рубль достигнет отметки в 75 за доллар и перешагнёт её.

Некоторое стабилизирующее воздействие на рублёвые активы может оказать усиление мер поддержки со стороны российского Центробанка, полагает Покатович. В рамках превентивного исполнения бюджетного правила регулятор приступил к продажам валюты, однако пока что делает это в ограниченных объёмах. Однако может начать наращивать их.

Помимо этого, Банк России для защиты долгового рынка может запустить и аукционы по выкупу ОФЗ. Однако такая мера может быть реализована в случае погружения российских рынков в полномасштабную панику.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко предположил, что ипотечные ставки могут увеличиться, если Центробанк решит повысить ключевую ставку после падения курса рубля.