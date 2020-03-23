https://static.news.ru/photo/7edfd86e-6ced-11ea-b64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России столкнётся с глобальной экономической депрессией, как и другие страны, считает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, в РФ не ожидается панического обвала фондового рынка, так как новая волна девальвации в стране практически произошла.

По мере того как рынок будут снова заливать долларами, я не исключаю в течение года и укрепления рубля, — отметил он.

Колташов пояснил, что вливание американской валюты на рынок начнётся из-за падения фондовых рынков США. Именно рынок ценных бумаг в будущем столкнётся с резким снижением.

Эксперт также допустил, что нефтяной рынок в значительной мере выработал свои пределы падения, уточнив, что стоимость чёрного золота уже находится в районе себестоимости для большинства поставщиков. Он добавил, что при ещё большем снижении цен будут не выполнены контракты, а в дальнейшем начнётся дефицит нефти, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее в Bank of America сообщили, что экономика Соединённых Штатов Америки прекратила многолетний рост и вступила в стадию рецессии. О неизбежности серьёзных проблем с финансовым сектором рассказали в двух других крупных отраслевых институтах страны — Goldman Sachs и Morgan Stanley.