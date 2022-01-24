Экономист предрёк пустые полки в магазинах из-за нехватки яиц

Полки в магазинах опустеют, если не решить проблему нехватки яиц, заявил кандидат экономических наук Александр Петров ФБА «Экономика сегодня». Так он прокомментировал запрет на ввоз инкубационных яиц из стран Европейского союза. По мнению эксперта, если производители уже говорят о двукратном подорожании продукта, это «серьёзные звоночки».

Не бывает такого, что цены остаются на прежнем уровне в случае нехватки какого-либо продукта. Таким образом, если ситуация на рынке не улучшится, то в скором времени мы увидим опустевшие полки с яичной продукцией. Соответственно, те яйца, которые всё-таки будут поступать в магазины, уже будут на порядок дороже. Прибавляем к себестоимости процент ретейлов и получаем достаточно внушительную сумму, — сказал Петров.

Он добавил, что покупать яйца у неизвестных поставщиков рискованно. Пищевая сфера требует большого количества документов, особенно в случае с мясом, птицей и яйцами, потому что в них может быть множество болезней. По прогнозу Петрова, птица к концу января станет дороже в среднем на 10 рублей, но в случае серьёзных проблем правительство будет искать, как их решить.

Ранее президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев предупредил о росте цен на курятину в конце января из-за новых ограничений Россельхознадзора. Данная мера привела к нехватке яиц на рынке и подорожанию данной продукции.