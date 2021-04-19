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Экономика

Экономист предрёк падение цен на авиабилеты к лету

05:31, 20 апреля 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Цены на авиабилеты могут снизиться к лету в связи с большим количеством поездок россиян на курорты. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

По словам эксперта, авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолётов, а их излишек и может стать поводом для снижения цен.

Даже если авиакомпании выставят все свои ёмкости на отечественные туристические направления, а местные аэропорты обслужат все эти рейсы, пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Тогда цены на авиабилеты упадут, — приводят слова специалиста «Известия».

Поставка самолётов российскими авиакомпаниям произойдёт на фоне кризиса отрасли из-за коронавируса. Однако сами представители авиаперевозчиков считают, что сейчас не самое лучшее время для увеличения парка самолётов. Объём перевозок на докризисный уровень ещё не вышел и не выйдет в этом году, уверены авиаперевозчики.

Как сообщалось ранее, самыми популярными внутренними направлениями в России на майские праздники в 2021 году стали Крым, Сочи и Краснодар. Больше всего билетов было куплено из Москвы в Симферополь.

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