Экономист предрёк обвал рубля после выборов в США

https://static.news.ru/photo/7c110d56-1cf6-11eb-a0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В день выборов президента США курсы доллара и евро могут вновь обновить рекорд в России. Такое мнение высказал экономист Константин Селянин.

Он предположил, что гораздо больший крах ожидает рубль после оглашения результатов выборов.

Как только станет известен новый американский лидер, снова встанет вопрос относительно санкций по отношению к РФ. И они, безусловно, будут — их откладывали в связи с подготовкой к выборам, — цитирует Селянина URA.RU.

Экономист напомнил, что и в российской экономике «всё не очень здорово». Одних лишь внутренних факторов достаточно для дальнейшего ослабления рубля. Сейчас, считает он, нет веских причин для укрепления национальной валюты, поэтому имеет смысл рассуждать лишь о границах падения.

Не исключено, что до Нового года больше 100 рублей будет стоить не только евро, но и доллар, предрёк Селянин.

Ранее NEWS.ru писал, что 2 ноября курс доллара впервые с конца марта поднялся выше 80 рублей за единицу. В то же время евро на некоторое время превысил 94 рубля, обновив рекорд декабря 2014 года.