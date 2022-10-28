Экономист предрек возможный рост цен из-за мобилизации и отъезда населения Экономист Жорнист: цены в России могут вырасти из-за сокращения производства и роста зарплат

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Частичная мобилизация и отъезд части населения из России могут привести к росту цен в стране, считает портфельный управляющий Евгений Жорнист. По его словам, цены могут вырасти как за счет сокращения производства и более ограниченного предложения каких-то категорий товаров, так и за счет роста зарплат, поскольку работодатели будут вынуждены больше конкурировать за сотрудников. Таким образом аналитик прокомментировал предстоящее заседание совета директоров Центробанка России, на котором регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%, сообщает журнал «Компания».

Добавились новые вводные (частичная мобилизация, отъезд части населения), влияние которых на экономику только предстоит оценить. На более длинном горизонте эти же факторы могут привести и к росту цен: как за счет сокращения производства и более ограниченного предложения каких-то категорий товаров, так и за счет роста зарплат, потому что работодатели будут вынуждены больше конкурировать за работников, — пояснил Жорнист.

Ранее, на заседании совета директоров ЦБ 16 сентября, Центробанк в шестой раз подряд снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Как отмечал регулятор, данное решение было связано с динамикой деловой активности, которая складывается лучше ожиданий, а также с сохраняющимися сложностями для российской экономики и повышенными инфляционными ожиданиями населения и предприятий.

В бюллетене Центробанка «О чём говорят тренды» также сообщалось, что в России в ближайшие кварталы может ускориться инфляция. Одним из факторов, который указали в документе специалисты ведомства, стало то, что россияне опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Еще одним фактором, по мнению экспертов, является текущая динамика кредитования.