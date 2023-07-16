Экономист предрек скорый вывод из оборота мелких купюр Финансист Беляев предрек скорый вывод мелких купюр из оборота из-за инфляции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Купюры мелкого номинала могут вскоре изъять из оборота, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, существует закон, заключающийся в том, что если цены назначаются с точностью до рубля, то должен быть обеспечен и купюрный состав, который позволяет осуществлять оплату. Поэтому не получится изъять из оборота купюры в 5 и 10 рублей, если только они не отменены.

Стоит иметь в виду, что при особой инфляции низко номинальные купюры очень быстро выходят из оборота, — сказал он.

Он считает, что россияне будут пользоваться новым купюрами, несмотря на популярность банковских карт. Беляев подчеркнул, что купюры заменяют монеты, поскольку металл на сегодняшний день дорогой и чеканка монет обходится дороже, чем выпуск бумажных банкнот. При этом эксперт считает, что купюры 5 и 10 рублей пользоваться широкой популярностью не будут.

Купюры заменяют на монеты, так как металл сейчас дорогой и чеканка монет обходится дороже, чем сам номинал. <...> Но раз такое решение одобрили, значит, сейчас такие купюры нужны, — добавил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что денежные банкноты номиналом 5 и 10 рублей готовятся ввести в оборот в Москве и Подмосковье. По его данным, кассово-инкассаторские центры в столичном регионе уже начали предоставлять новые купюры вместо монет, а Банк России включил пятирублевые и 10-рублевые банкноты в памятку с указанием признаков подлинности.