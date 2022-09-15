Экономист предрек России «форс-мажоры» из-за зависимости от нефти Экономист Лосев: в российской экономике возможны «форс-мажоры» из-за зависимости от нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия до сих пор находится в суперцикле, а нефть в ближайшем будущем будет стоить по $100 за баррель, сообщил сообщил член президиума Совета по внешней и оборонной политике, экономист Александр Лосев. По его словам, в российской экономике возможны «форс-мажоры», если не предпринять попыток для решения проблемы зависимости от нефти, пишет ИА SM.News.

Мы по-прежнему находимся в сырьевом суперцикле, и, скорее всего, нефть по $100 будет. Прогноз по этому году — $97 за баррель, — заявил эксперт.

Лосев отметил, что на данный момент нефтегазовый доход России держит экономику страны в профиците, но утверждает, что не стоит рассчитывать на это в условиях внешнего давления на экономику государства.

Форс-мажоры будут, если мы не займемся переводом экономики на реиндустриализацию, потому что зависеть только от нефти в условиях, когда мировая экономика балансирует на грани кризиса, против России ведется тотальная экономическая война, как-то неправильно, — отметил Лосев.

Экономист привел в пример страны, у которых нет нефти, но при этом они показывают в экономике хорошие результаты. Среди них он назвал Белоруссию, где есть развитая промышленность, а также Иран, который уже второе десятилетие находится под санкциями, но является крупнейшим производителем пластика для Запада и Азии.

Международное энергетическое агентство ранее сообщило в своем отчете, что доходы России от экспорта нефти на мировой рынок в августе сократились до $17,7 млрд. Это минимальный показатель объема доходов с марта 2022 года, падение составило $1,2 млрд. Отмечается, что при этом общий объем российского экспорта нефти вырос на 220 тысяч баррелей в сутки в августе, до 7,6 млн баррелей в сутки. Тем не менее это на 390 тысяч баррелей в сутки меньше, чем до начала специальной операции на Украине.