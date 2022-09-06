Экономист предрек однозначный рост ВВП России Экономист Разуваев: ВВП России вырастет благодаря присоединению украинских территорий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году внутренний валовый продукт (ВВП) России будет расти, на это повлияют цены на нефть и газ, снижение ключевой ставки Центробанком РФ и оживление фонового рынка, заявил экономист Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Также экономист считает, что экономическому росту однозначно поспособствует возможное вхождение в состав РФ бывших украинских территорий.

В следующем году ВВП будет расти — это точно. Связано это с высокими ценами на энергоносители, различными государственными программами поддержки и снижением ключевой ставки Центробанка. <...> Оживает фондовый рынок, индекс Мосбиржи вырастет от текущих уровней на 10-15% до конца года. <...> А если часть Украины с 2023 года — это Россия, то однозначно мы вырастем, — считает эксперт.

Также экономист отмечает положительное влияние параллельного импорта на преодоление рецессии. Разуваев считает, что реализация «серых схем» с азиатскими странами — Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном — позволяет решать проблемы с логистикой и обеспечивать приток необходимых товаров в страну.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее назвал «рабочими страшилками» описанные в статье Bloomberg три сценария развития российской экономики, каждый из которых исключает рост ВВП минимум до 2024 года. По его словам, речь идет об аналитических расчетах, основанных на исключительно пассивном поведении правительства в ходе кризиса, тогда как при составлении прогнозов министерством учитываются самые разные сценарии развития событий.