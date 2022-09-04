Экономист предрек формирование новой валютной системы Экономист Табах заявил, что в ближайшее время в мире сформируется новая валютная система

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денежные купюры

Деградация существующей в мире системы денежных отношений может привести к формированию новой валютной системы, рассказал в беседе с РИА Новости главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, финальные штрихи будут внесены за счет событий, происходящих вне финансовой сферы.

Деградация существовавшей системы наблюдается уже давно. Объемы и свобода мировой торговли стагнируют с 2012 года, финансовая система разваливается на сегменты и блоки из-за требований регуляторов и борьбы с отмыванием денег, а в последнее время еще и из-за санкций. С учетом последних событий, происходящих вне финансовой сферы, этот процесс может принять законченный вид, — утверждает эксперт.

В качестве примера того, что может произойти с валютной системой, Табах рассказывает о системе экономических отношений во второй половине XIX века — тогда создавались валютные блоки и таможенные союзы, вводились ограничения и пошлины на транзакции вне этих блоков и союзов. Он отмечает, что похожие процессы происходят и сейчас, на новом технологическом уровне.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин заявил, что вложение денег в криптовалюту — способ увеличить накопления в долгосрочной перспективе. По его словам, несмотря на высокую волатильность биткоина, при анализе динамики его стоимости по годам можно заметить однозначно восходящий тренд, а значит, его цена всегда будет.

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