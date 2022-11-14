Экономист предрек дефицит автобусов в России Экономист Блинкин: в России возможен дефицит общественного транспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие российские автобусы ездят на европейских двигателях, поэтому проблемы с поставками зарубежных деталей могут спровоцировать дефицит общественного транспорта в России, рассказал «Радио 1» экономист Михаил Блинкин. Из-за проблем с параллельным импортом и импортозамещением многим предприятиям стало не хватать деталей для ремонта и техобслуживания автобусов, отметил эксперт.

Предприятия стали испытывать большие проблемы с комплектацией для ремонта и технического обслуживания. Есть большое количество автобусов, которые ездят на деталях европейского происхождения, — пояснил Блинкин.

Экономист добавил, что общее число автобусов в России уменьшилось на 7%, а троллейбусов и трамваев — на 3%, что является тревожным сигналом. По его словам, это является «достаточно тревожным сигналом».

Согласно рейтингу городов по качеству общественного транспорта от группы общественного транспорта Simetra, в 84 крупнейших городах России за последний год сократили 200 маршрутов общественного наземного транспорта. В их числе 190 автобусных линий и десять троллейбусных. Руководитель Simetra Юрий Сурнин заявил, что данные о сокращении маршрутов могут оказаться плохим сигналом, который свидетельствует о стагнации систем городских пассажирских перевозок.