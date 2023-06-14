Экономист предрек ослабление рубля Экономист Николаев предрек незначительное ослабление рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль в ближайшее время может ожидать незначительное падение, предрек главный научный сотрудник Института экономика РАН Игорь Николаев. В разговоре с «Радио 1» эксперт заявил, что тенденция к ослаблению валюты сохраняется, но ослабевать рубль будет рывками. Кроме того, после провала он сможет немного укрепиться.

Тенденция к ослаблению рубля будет сохраняться, но ослабевать он будет рывками. То проваливается, то немного укрепляется. <...> В ближайшие дни стоит ожидать ослабления рубля, но не провального, — отметил экономист.

По словам Николаева, такая ситуация складывается из-за укрепления европейской валюты, общего состояния российской экономики и санкционного давления со стороны стран Запада. В таких условиях в ближайшие дни российская валюта может «просесть» на несколько рублей. Валюта продолжит колебаться в пределах пары единиц. Значительного укрепления рубля в обозримом будущем не ожидается, предпосылок к этому нет, заключил эксперт.

13 июня курс евро в ходе торгов на МосБирже поднялся до 91 рубля впервые с 25 апреля. В среднем рубль ослаб к основным валютам на 2%. За месяц российская валюта потеряла примерно 20 процентов стоимости.