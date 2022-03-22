Экономист предположил, что ЕС ещё не готов отказаться от российской нефти

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтения закон, который предусматривает отмену уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов, полученных по банковским вкладам в 2021-2022 годах. Кроме того, он содержит изменения в правила налогообложения доходов по вкладам после 2022 года, сообщает РИА Новости.

Налог был введён в 2021 году. Его размер составляет 13%. Взимается с доходов по вкладам, превышающих необлагаемую сумму. Последняя вычисляется путём умножения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 января того...