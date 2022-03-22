Экономист предположил, что ЕС ещё не готов отказаться от российской нефти
Экономист Митрахович: ЕС ещё не готов отказаться от российской нефти
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:30, 22 марта 2022
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
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Евросоюз ещё не готов отказаться от российской нефти, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». В союзе понимают издержки в случае такого решения, иначе бы уже давно приняли его, считает специалист.
Сегодня идёт острая фаза кризиса, поэтому надо рассчитывать любые сценарии, включая самые жёсткие, но пока, как мне кажется, ЕС не готов к введению нефтяного эмбарго, хотя это не значит, что к этому не стоит готовиться. Если против РФ будет введено нефтяное эмбарго, то Москва может прекратить всю торговлю с ЕС, включая экспорт газа, нефтепродуктов и угля, которые требуются для функционирования европейской экономики, — сказал Митрахович.
Он добавил, что антироссийское эмбарго может сильно взвинтить стоимость нефти и грозит серьёзным потрясением европейской экономике.
Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов сообщил, что отказ Евросоюза от российской нефти будет очень болезненным для России. Он отметил, что не видит возможности прервать долгосрочные контракты между странами, но последние три недели не позволяют говорить о невозможном.