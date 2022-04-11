Экономист предостерёг от покупки валюты в кассе банка

Покупать валюту стоит на бирже, а не через кассу банка по невыгодному курсу, посоветовал доктор экономических наук Андрей Корень в разговоре с «ФедералПресс». Переплачивать он считает неверным, когда биржа даёт возможность приобретать валюту без комиссии.

Я советую ни в коем случае не покупать валюту в кассе по невыгодному курсу, а купить её на бирже и вывести наличными после 20 апреля. Переплачивать огромную разницу, которую банки забирают себе, — это преступление против себя. На бирже комиссию убрали, там разница в несколько копеек. Всем друзьям и знакомым я говорил на прошлой неделе, что время покупать валюту неплохое, — сказал Корень.

Он добавил, что после разрешения ЦБ продавать валюту россиянам наличными с 18 апреля купить её всё равно будет непросто. Есть ограничения: гражданам доступна лишь поступившая на этой неделе валюта.

Ранее стало известно, что Центробанк с 11 апреля отменяет комиссию за покупку валюты на бирже. С этого дня не надо будет платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров. Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.