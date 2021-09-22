Экономист предложил чиновникам сходить в магазин для оценки инфляции

Инфляция в России измеряется двузначными величинами, а прогнозы ведомств не соответствуют действительности. Об этом заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он предложил чиновникам сходить в магазин и посмотреть, как изменились цены.

По словам экономиста, никакой инфляции, объявленной Минэкономразвития, ни в 4%, ни в 5%, ни даже в 5,8% в России нет.

Инфляция в России измеряется двузначными величинами. По независимым социологическим оценкам, у нас почти половина россиян оценивает инфляцию под 15%, а около 25% считают, что цены растут на 30% и больше, до 50%, — подчеркнул Жуковский.

Он считает, что воспринимать всерьёз прогнозы ведомств по уровню инфляции нет смысла, потому что они не соответствуют действительности и к тому же никак не влияют на доходы россиян. Для того чтобы понять, как выросли цены, Жуковский предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и чиновникам сходить в магазин, где морковь стоит 150-160 рублей, а капуста — 80.

По прогнозам Жуковского, цены и дальше будут повышаться, поскольку правительство не желает что-то менять во внешнеторговой политике.

Инфляция вышла из-под контроля, потому что никакого контроля тарифов монополий нет, никакой внешнеторговой политики нет, поставлять за рубеж нефть, лес, зерно, удобрения, металл гораздо выгоднее, чем на внутренний рынок, поэтому цены мировые высокие, рубль к доллару занижен. И получается, что внутренние цены растут за мировыми, — пояснил экономист.

Накануне Министерство экономического развития России ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% с 5%. При этом прогноз по росту инвестиций сохранён, а ожидания на 2022-й даже улучшились, заявил замглавы ведомства Алексей Херсонцев. Он также отметил, что в среднесрочном горизонте инфляция ожидается на уровне 4%.