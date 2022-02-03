Экономист пояснил, что реально отражает «индекс бигмака»

К так называемому «индексу бигмака» стоит относиться скептически, он является показателем из области «фрикономики» и не отражает экономической ситуации в стране, об этом в интервью изданию «Экономика сегодня» рассказал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Накануне журнал The Economist выпустил очередной «индекс бигмака», на основании которого валюты оцениваются по отношению к доллару. Российский рубль занял последнее место в общем списке и стал самой недооценённой валютой. Эксперты посчитали, что в США бигмак стоит $5,81 (около 444 рублей), а в России — 135 рублей, или $1,77. Таким образом, российский рубль недооценён на 70%: по «индексу бигмака» его «справедливый» курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.

«Индекс бигмака» отражает только одну составляющую, связанную с ценами на продукты питания. РФ не интегрирована в мировое торговое пространство на 100%, вследствие чего оказался возможен дисбаланс с ценами, — сказал Ордов.

Он добавил, что если бы эксперты предприняли попытку определить стоимость рубля через расчёт мировых резервов, то курс мог бы составить 100 единиц за доллар.

Подобные расчёты приводят нас к противоречивым результатам. Из «индекса бигмака» можно сделать однозначный вывод, что цены в США выше, чем в РФ, но это понятно и без расчётов The Economist, — заключил эксперт.

По данным The Economist, помимо российского рубля, согласно «индексу бигмака», в числе самых недооценённых валют оказались турецкая лира, которая недооценена на 67,9%, и индонезийская рупия, недооценённая на 59,3%.

Самыми переоценёнными валютами мира признаны швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (10%). Третью позицию в этом списке занимает шведская крона.