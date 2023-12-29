Экономист: потери западных компаний не заставят их остаться в России Экономист Беляев: потери западных компаний не заставят их остаться в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огромные потери западных компаний не заставят их остаться на российском рынке, заявил экономист Михаил Беляев. В беседе с журналом «Компания» эксперт уточнил, что денежный фактор не станет сдерживающим для иностранных брендов, но может оказать отрезвляющее действие на них. По его мнению, потери вынуждают западные компании искать обходные пути, чтобы «де-факто продолжить работать».

И вот вроде бы формально с рынка ушли, а де-факто продолжают работать, — подчеркнул экономист.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов в свою очередь добавил, что озвученная ранее цифра потерь в $103 млрд может оказаться сильно заниженной. По его словам, на уходе с российского рынка западные компании потеряли более крупные суммы. Так, осенью 2022 года Центр стратегических разработок сообщил, что иностранные бренды, покинувшие Россию, лишились $200–240 млрд. Эксперт при этом уверен, что ни одна из этих цифр не станет сдерживающим фактором.

При этом есть небольшая группа компаний, которые, может, и хотели бы убежать, но их, по сути, отстранили от процесса принятия решений. Президентским указом они были признаны стратегически значимыми предприятиями, — добавил экономист.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее предложил маркировать товары недружественных стран знаком «произведено врагом РФ». По его словам, соответствующая информация должна быть обозначена на товарах крупным шрифтом и на самом видном месте.