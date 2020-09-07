Экономист посоветовал россиянам «пережить» падение курса рубля

https://static.news.ru/photo/a877a9ac-f110-11ea-b07b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт Российского института стратегических исследований (дочерняя структура администрации президента), экономист Михаил Беляев прокомментировал падение рубля по отношению к доллару и евро. По его словам, снижение курса надо «пережить».

Он отметил, что курс рубля не следует сравнивать с ценами на нефть. Кроме того, отсутствуют фундаментальные факторы, которые могут играть на ослабление валюты РФ. Причины следует искать в конъюнктурной краткосрочной сфере, передаёт «Экономика Сегодня».

К сложившейся ситуации никак не надо относиться. Нужно к падению курса рубля не то что привыкнуть, а пережить <...>. Такое падение курса больше связано с психологией, с настроениями неустойчивости. Ментальный фактор не всегда соотносится с объективной ситуацией, где сегодня не просматривается особенных проблем, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что экономика страны упала не так сильно и видны признаки её восстановления, а в финансовой сфере всё в порядке.

Дефицит федерального бюджета не является катастрофой для финансовой системы, если это разовая ситуация, как в России. Фундаментальных факторов точно никаких нет. Что касается конъюнктуры, то это настроения предпринимателей и тех, кто связан с куплей и продажей валюты — они чувствуют неуверенность по тому, что будет в России завтра, — добавил он.

Экономист считает, что бизнесмены ищут себе убежище, одним из которых в России является уход из рубля в валюту. Кроме того, отпечаток накладывают разговоры о второй волне коронавируса и денежной реформе, а также низкий объём и глубина рынка РФ, что делает его подверженным согласованным действиям. Он уверен, что рынок атакуют манипуляторы.

Манипуляторы чувствуют друг друга, понимают общий интерес и работают против рубля. Поэтому в текущей ситуации существуют большие вопросы к регулятору, то есть к ЦБ РФ, который несколько дней не реагирует на ситуацию, — добавил он.

Беляев рассказал, что ослабление рубля продолжается, но оно не катастрофично. Однако он считает происходящий процесс вне сомнений негативным для экономики.

Я далёк от мысли, что может быть повторение обвала рубля, которое произошло осенью 2014 года. Тогда были другие фундаментальные факторы, на которых базировался рубль — он был намного более слабым, — сказал он.

По его словам, рубль укрепится позже, однако не вернётся на прежние позиции. Доллар в ближайшее время не будет стоить дороже 73-74 рублей.

Курс валюты в своей основе складывается под влиянием фундаментальных факторов. Это экономический рост, реальные доходы, то есть то, что формирует уровень благосостояния в стране, — отметил Беляев.

В настоящий момент проблемы с этим испытывают по всему миру. Развитые страны переживают беспрецедентное падение экономики, а в России экономическое падение в 2020 году не превысит 5% ВВП.

Курс одной валюты по отношению к другой должен отражать уровни благосостояния государств, но конъюнктурные факторы способны отклонять эти показатели на некоторое время и число процентов, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, 7 сентября курc евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 90 рублей. Эксперты считают, что риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними. Это пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август. При том что уменьшилась корреляция стоимости рубля и нефти, резко возросли риски новых, причём очень жёстких санкций на фоне белорусского конфликта и ситуации с отравлением Алексея Навального.