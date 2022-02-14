Экономист посоветовал россиянам, куда вложить деньги

Россиянам стоит вкладывать деньги в золото, оно будет дорожать, сообщил экономист Василий Колташов «Народным Новостям». При этом он предостерёг от покупки акций, связанных с цветными металлами компаний из-за высоких дивидендов в последние годы.

Золото может дорожать. Волнами, с отскоками, но, судя по всему, его значение будет повышаться. <...> Может быть, разумно иметь «металлические счета»: золото, серебро, платина. Есть ценные бумаги крупных российских компаний. Они сейчас обвалились, в них можно войти. Единственное, я не рекомендую брать бумаги компаний, занимающихся цветными металлами, поскольку в последние годы они платили просто издевательские дивиденды, — сказал Колташов.

Он добавил, что сейчас самая перспективная валюта — это товары: нефть, металлы, зерно. Доллар же обесценивается, и американские банки планируют семь этапов повышения от Федеральной резервной системы США, чтобы понизить инфляцию.

Ранее экономист Алексей Зубец рассказал, что россияне не вкладываются в доллары и евро из-за низких процентов в банках. Кроме того, на выбор влияет недостаточная финансовая грамотность населения. По словам экономиста, лишь 15% россиян знают, чем доллар отличается от евро и от британского фунта стерлингов.