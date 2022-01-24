Экономист посоветовал не пытаться избежать налога на вклады

Налоги на банковские вклады обходить не стоит, предупредил экономист Александр Трахтернберг в разговоре с АБН. Если делить сбережения на несколько счетов или между родными, можно попасть в «чёрный список» банков.

Люди сэкономят две-три копейки, ну ладно, 10 тысяч, но есть риск попасть в списки Росфинмониторинга, и весьма проблематично оттуда исключиться. Это означает, что человек в своей жизни не сможет пользоваться банковскими услугами. Это страшная история для человека, более того, таких людей опасаются принимать на работу, — сказал Трахтернберг.

Он добавил, что распределять деньги по счетам родных тоже опасно, потому что через суд можно доказать, что эти деньги принадлежат одному человеку. И это снова грозит попаданием в список Росфинмониторинга.

Трахтенберг считает, что с депозита, к примеру, в 100 млн получается серьёзная сумма налога, но если вклад до 5 млн, она незначительна по сравнению с последствиями ухода от налогов. Тем же, кто не хочет, платить такой налог по ставкам, экономист посоветовал государственные безналоговые долговые обязательства. Он сообщил, что там процент будет ниже, чем в банках, а вероятности дефолта сейчас нет.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей частично затронет и держателей сбережений с меньшей суммой. Речь идёт о вкладах, начисленный процент с которых превышает 42,5 тысячи рублей за год.