Экономист рассказал россиянам, где заработать в 2023 году Экономист Разуваев посоветовал зарабатывать на криптовалюте и майнинге в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заработать в 2023 году в России можно с помощью майнинга, заявил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, Россия — вторая в мире страна по майнингу и здесь наблюдается избыток генерации в электроэнергетике.

Мы должны реализовывать наше конкурентное преимущество. И надо отметить, что у нас это неплохо получается. Позиция России такова, что майнинг — это хорошо, а крипта — плохо. Я эту позицию полностью поддерживаю. Надо понимать, что речь тут идет о цифровом рубле — законной платежной системе. Что касается крипты, я считаю, что зарабатывать надо на всем. Как говорится, деньги не пахнут, — говорит эксперт.

При этом финансовый аналитик отмечает, что легализация альтернативной валюты позволит законно зарабатывать.

Есть риск глобальной рецессии или новой пандемии, при котором вся криптовалюта обнулится. Так что у нас все правильно делают, будет легализация и законодательное право, при котором майнинг станет легальным и мы сможем зарабатывать, — рассказал Разуваев.

Ранее депутат Мособлдумы Сергей Маликов заявил, что система майнинга криптовалют в России находится в шатком положении и не приносит достаточной прибыли, из-за чего в стране не так много майнинг-ферм. По его словам, если узаконить добычу криптовалюты, то это позволит решить многие проблемы. После его принятия рынок придет в норму и серые майнеры будут готовы соблюдать новые правовые нормы, уверен депутат.