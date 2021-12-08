Экономист перечислил новые налоги для богатых

С 2021 года для держателей акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов была пересмотрена налоговая нагрузка. Теперь их владельцам приходится платить 13% НДФЛ с части данной суммы.Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал эксперт Института налогового менеджмента и экономикит недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих один миллион рублей. Их владельцам придется заплатить 13% НДФЛ с части полученной суммы, — сообщил эксперт.

Однако если соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки ЦБ остаётся отрицательным, вклад налогом не облагается. Также не нужно выплачивать налоги, если ежегодный лимит доходов остаётся ниже 42,5 тысячи рублей.

Владельцам металлических счетов, которые завели их менее трёх лет назад, придётся заплатить 13% налога, если при продаже активов их стоимость окажется выше, чем в момент покупки. Также с 13% дохода придётся расстаться владельцам облигаций, получившим «купонные деньги». При этом доходы индивидуальных инвестиционных счетов налогами не облагаются, если на счёте находится 400 тысяч рублей. С нынешнего года облагаются налогом доходы на ОФЗ.

При продаже акций и облигаций на сумму более 5 млн рублей предстоит выплатить налог в размере 15% с разницы, полученной между потолком в 5 млн рублей и полученным при продаже доходом.

Ранее предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предложил резко повысить штрафы. По его мнению, Россия должна учитывать зарубежный опыт и размер штрафов необходимо привязать к прожиточному минимуму. Таким образом наказание будет соразмерно доходу нарушителя, что позволит снизить число правонарушений.