Экономист Паршев: в России не было никаких инвестиций кроме отечественных

Власти РФ больше не надеются на иностранные вложения, впрочем их и не было. Об этом рассказал экономист Андрей Паршев в интервью «Аргументам Недели». Он напомнил, что еще в 1990-х многие считали, ничего не нужно делать, а лишь принять нужные законы и тогда в Россию устремятся иностранные инвесторы. По его словам, со временем так мыслить перестали и произошёл поворот общественного сознания в верную сторону.

Во-первых, иностранцы приходят к нам не для того, чтобы за счёт созданной здесь ими продукции зарабатывать деньги на мировом рынке, а для того, чтобы эксплуатировать наш внутренний рынок. Во-вторых, можно ли называть инвестициями сборку продукции из импортированных комплектующих? Ну в очень ограниченной степени, - сказал Паршев.

Эксперт подчеркнул, что прибыль в рублях иностранным компаниям ни к чему, им нужна валюта, а Россия валюту не печатает, она её зарабатывает. Иностранцы же, в свою очередь выводят её из России и получается однонаправленный процесс.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что США не имеют возможности обнулить все доллары, находящиеся в России. По его словам, единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри РФ ограничить безналичные расчёты в американской валюте невозможно.