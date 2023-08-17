Экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля Экономист Беляев предрек стабильность курсу рубля в его падении

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Курс рубля по отношению к доллару и евро в последние дни демонстрирует максимальную нестабильность, и такое поведение вполне естественно, так как Центробанк не делает ничего для укрепления российской национальной валюты, заявил в беседе с «Радио 1» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, пока регулятор держит высокую ключевую ставку, рубль будет стабильно падать.

Пока существует высокая ключевая ставка Центрального банка, та денежно-кредитная политика, которая фактически запретительна для работы экономики — во всяком случае очень сильно препятствует ее развитию — о стабилизации рубля говорить очень сложно. Да, будет стабилизация, но стабильно будет в том смысле, что рубль будет постепенно и монотонно снижаться к доллару, — считает эксперт.

Он напомнил, что ЦБ РФ на протяжении многих лет использует один и тот же инструмент, который по факту не позволяет укрепить рубль в полной мере, а имеет лишь краткосрочный эффект. По словам экономиста, для укрепления валюты нужно работать с экономикой в целом, а не с курсом рубля отдельно.

У Центробанка только один рецепт — повышать ключевую ставку при каждом удобном случае, как будто они в институтах не учились, как будто они не понимают, что финансовая сфера — это производное состояние экономики, она не сама по себе развивается, — подчеркнул экономист.

По данным Московской биржи, 17 августа рубль укрепился по отношению к американской валюте, доллар опустился ниже 93 рублей. За последние сутки стоимость доллара https://news.ru/dengi/kurs-dollara-na-moskovskoj-birzhe-upal-nizhe-93-rublej/ снизилась на 1,47 рубля.