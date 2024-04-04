Экономист ответил, поможет ли налоговая реформа в борьбе с неравенством Экономист Кричевский: налоговая реформа не поможет в борьбе с неравенством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Налоговая реформа в России не поможет в борьбе с неравенством между разными слоями населения, считает экономист Никита Кричевский. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что 90% населения изменения налоговых ставок вообще не затронут. Только часть граждан будет платить больше.

90% населения изменения налоговых ставок вообще никак не затронут. Какой-то процент граждан будет платить больше, причем сильно больше. Еще часть населения будет платить меньше, или вообще не будет платить, — пояснил экономист.

По его мнению, единственный плюс для обычных россиян от подобных изменений — чувство морального удовлетворения от того, что богатые начнут платить больше. Кричевский пояснил, что появится ощущение справедливости. По словам экономиста, назвать изменения, которые планируется внести, полноценной реформой нельзя.

Если бы вот здесь были внесены изменения, можно было бы говорить о полноценной реформе. Но если будут только точечные решения, то жить мы будем справедливее, но ненамного, — заключил эксперт.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее рассказал, что налоговая система должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, она призвана сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов РФ. По его словам, для этого нужно учитывать уровень доходов граждан.