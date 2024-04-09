Экономист ответил, может ли Россия добиться полной промышленной автономии Экономист Надоршин: добиться полной промышленной автономии невозможно

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Добиться полной промышленной автономии России практически невозможно, считает экономист Евгений Надоршин. В беседе с «Царьградом» эксперт отметил, что решение задач по строительству автономной экономики требует огромных вложений: государству придется потратить на эти цели десятки триллионов рублей.

Мы говорим, скорее всего, о десятках триллионов рублей расходов. Тяжело оценить, 50 трл рублей или 100 трл, но речь о десятках — не одном и не двух. И это все равно не позволит решить все задачи, связанные с промышленной автономией, — пояснил экономист.

По его словам, подавляющая часть задач может быть решена недостаточно эффективно. Надоршин подчеркнул, что Россия не просто так достаточно долго вписывалась в международное разделение труда: зачастую за рубежом производство было дешевле и лучше с точки зрения качества. В связи с этим существует риск, что при импортозамещении всех товаров пострадает качество или будет завышена цена, заключил эксперт.

Замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов ранее заявил, что Россия добилась полного импортозамещения в сфере строительства военных кораблей для ВМФ. По его словам, теперь никакая санкционная политика против страны не может повлиять на судостроение и их сдачу.