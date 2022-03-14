Экономист отсоветовал россиянам вкладываться в золото

Вместо покупки золота россиянам лучше обратить внимание на вклады, сообщил кандидат экономических наук Михаил Беляев «Москве 24». Золото только кажется таким надёжным, хотя оно может и дешеветь после покупки, объяснил он.

Для обычных граждан лучше вклады, потому что золото — это не абсолютная вещь. В головах людей сидит уверенность, что золото — это всё, это навсегда. Отнюдь <...>. Вы золото купили, оно с вами. Его мыши не съедят, оно в огне не сгорит. Только в этом его плюс. Но когда вы его покупаете и цена на него достаточно высока, нет абсолютно никакой гарантии, что оно не подешевеет, — сказал Беляев.

Он добавил, что доступнее всего сейчас вкладные и депозитные операции. Надёжные банки из-за повышенного процента ключевой ставки предлагают выгодные проценты, заявил Беляев. При этом отметил, что целиком инфляцию не скомпенсируют, но смысл вкладывать всё равно есть.

Ранее экономист Владимир Косой сообщал, что золото теряет в цене, как только оказывается вне банка. Если же оставлять его в банке, инвестиция равна вкладу в металлический счёт, считает экономист. Тогда лучше и не покупать физическое золото, а просто вложиться в счёт. Косой добавил, что указ президента России Владимира Путина о золотых инвестициях не влияет на их надёжность.