Экономист описал судьбу активов Heineken после ухода с российского рынка

Пивоваренная компания Heineken после ухода с российского рынка продаст свои активы «за копейку кому-то из наших», заверил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. При этом он уточнил, что если они решат совсем закрыть свою компанию в РФ, то это приведёт к национализации, пишет infox.ru.

Основные фонды вывести нельзя. Соответственно, они продадут это дело за копейку кому-то из наших. Если смотреть в лоб, ЦБ же прямо заявил, что иностранные компании не смогут вывести эти деньги. Это их выбор. Но! Если они решат закрыться, то есть повесить замок на ворота, то это приведёт к национализации. Мишустин уже об этом говорил. Ну а кто станет его новым хозяином — будет решаться по ситуации, — пояснил Разуваев.

При этом он напомнил, что российские активы сейчас по сниженным ценам могут купить предприниматели из Индии, Китая, Азербайджана и других стран. Разуваев назвал это хорошей инвестицией и заверил, что без работы люди не останутся.

Ранее Heineken объявил о прекращении производства и продажи пива под собственным брендом в России. В компании также приняли решение отказаться от получения прибыли от своего российского бизнеса.



До этого в концерне заявляли, что будут приостановлены только экспорт продукции и инвестиционные проекты в РФ. В компании подчёркивали, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжат работу в штатном режиме благодаря высокому уровню локализации производства.