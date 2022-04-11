Экономист описал разницу дефолта в 1998 году и возможного сейчас

Кризис сейчас не сравним с дефолтом 1998 года в России, заявил экономист Александр Разуваев в разговоре с «360». Тогда дефолт был по внутреннему долгу, власти не смогли обслуживать государственные краткосрочные облигации. Нынешний технический дефолт, если он случится, не повлияет на большинство россиян, считает он.

Сейчас совершенно другая ситуация. Держателями еврооблигаций являются некоторые российские банки и просто состоятельные россияне. Поэтому кое-какие потери будут, но большинство россиян этого не заметит. Это никак не скажется на валютном курсе, на рынке акций, — сказал Разуваев.

Он добавил, что кредитные рейтинги определяют американские агентства, весь мир считает американские бонды самыми надёжными. Но самый надёжный заёмщик — это Россия, заявил Разуваев.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности доказывать в суде, что Россия старалась выполнить обязательства перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. На такой шаг Москва пойдёт при попытке Запада объявить ей дефолт, отметил он.

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин раскритиковал это утверждение. По его мнению, России негде судиться в случае объявления ей технического дефолта. Споры между государствами рассматривают лишь в случае согласия обеих сторон, объяснил он.