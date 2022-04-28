Экономист описал, как зарубежные компании будут возвращаться в Россию Экономист Капусткин: зарубежные компании будут искать удобные варианты вернуться в Россию

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Зарубежные компании будут искать удобные варианты вернуться в Россию, предположил кандидат экономических наук Вадим Капусткин в разговоре с «Народными Новостями». Возвращение для них экономически выгодно, но бизнес пытается избежать критики и потерь на других рынках, сказал он.

Многие компании, особенно американские, очень сильно боятся подставиться под критику СМИ, осуждение в Сети. Это грозит серьёзными потерями на рынках ведущих западных стран. Если они и будут возвращаться, то осторожно, используя какие-то варианты, возможно, ребрендинга. Опять же, не думаю, что будет некий единый сценарий, — сказал Капусткин.

Он отметил, что некоторые корпорации не многое потеряли, уйдя с российского рынка, но для других он был ключевым, как для Visa. Капусткин дал прогноз, что вернутся те, кто больше будет не готов терять деньги, остальные могут и затянуть паузу.

Ранее компания Visa оценила убытки после ухода из России в $35 млн, но всё равно зафиксировала увеличение прибыли по итогам первого полугодия 2021–2022 финансового года. Она увеличилась на 24% и составила $7,606 млрд. При этом в марте Visa приостановила операции в России и больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.