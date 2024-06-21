Экономист описал дальнейшую судьбу Lockheed Martin после санкций от Китая Экономист Разуваев: Lockheed Martin сможет выбраться из санкционной ямы Китая

Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский производитель вооружений Lockheed Martin сможет выбраться из санкционной ямы Китая, считает экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что решение КНР ввести против компании ограничения было символическим.

Это ответные меры. Американцы все время вводят против Китая что-то. И действительно, Китай не в восторге от военных поставок. Это дело в истории символическое. Я не знаю, есть ли у Lockheed Martin какие-то поставщики из Китая. Но в любом случае, конечно, компания выберется, — пояснил экономист.

Разуваев отметил, что ограничения против американской компании являются продолжением санкционной войны Китая и США. По его мнению, факт того, что у Вашингтона становится больше врагов, не может не радовать.

Это просто показывает, что санкционная война между Китаем и США не закончилась. Сам факт противостояния радует, потому что у американцев становится больше врагов, и это хорошо, — заключил Разуваев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ограничения Соединенных Штатов, наложенные на российскую IT-компанию «Лаборатория Касперского», являются примером нечестной конкуренции. Он отметил, что Вашингтон постоянно использует подобные приемы.