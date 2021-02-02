Экономист оценила идею оказывать господдержку нуждающимся продуктами

https://static.news.ru/photo/8b7cc096-6553-11eb-9fdc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея поддержки нуждающихся продуктами заслуживает внимания. Об этом заявила ведущий научный сотрудник РАНХиГС, кандидат экономических наук Елена Гришина.

Ранее с предложением выделять нуждающимся россиянам деньги на покупку продуктов выступил Минпромторг. Это можно будет реализовать путём ежемесячного перечисления средств на покупку отечественных продуктов питания.

Такой инструмент в развитой стране, безусловно, должен быть. Как мы знаем, есть глобальные цели устойчивого развития ООН, согласно которым не должно быть голода или недоедания. Если мы хотим сократить бедность, то, прежде всего, надо предотвратить риски крайних форм бедности — недостаточного питания, — заявила Гришина в интервью радио Sputnik.

По её мнению, если правительство одобрит эту идею, то обеспечить целевое расходование средств гражданами будет достаточно легко.

Есть такие механизмы, когда перевод денег на карту можно регулировать в том смысле, что деньги с этой определённой карты можно будет потратить только на определённые виды продуктов питания, — сказала Гришина.

Позже оказалось, что правительство РФ не планирует вводить продуктовые карточки для населения, такая инициатива в данный момент не рассматривается, сообщила помощник замглавы Минпромторга Виктора Евтухова Виктория Каширская.

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов заявил, что прямые денежные выплаты — самая эффективная мера поддержки наименее обеспеченных граждан и не нужно здесь изобретать что-то принципиально новое, сообщал NEWS.ru.

По словам эксперта, речь идёт о поддержке конкретных людей, а не отдельных категорий граждан, так как и среди российских пенсионеров могут быть достаточно обеспеченные.