https://static.news.ru/photo/685dba96-dec9-11e9-bda1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Идея ЦБ РФ лишить неквалифицированных российских инвесторов возможности покупать иностранные акции похвальная, но её реализация вызывает вопросы. Во-первых, это поправка, позволяющая компаниям присваивать статус «квалифицированного инвестора» (внутри компаний таких называют «квалы») после прохождения некоего теста. Причём приём данного испытания возлагают на саму фирму, заинтересованную в получении новых клиентов. Получается, что документ сможет выдать любая организация. В таком случае инициатива сводится к нулю, рассказал в беседе с News.ru эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.

Второй момент — в целом уход в «тень». Многие компании откроют консалтинговые фирмы в РФ, которые не нуждаются в лицензировании, а головные офисы перенесут за границу, что усложнит контроль. Конечно, плюсы тоже могут быть, продолжает Иногородский. Если «не квалы» начнут инвестировать в российские ценные бумаги — повысится ликвидность нашей фондовой биржи и это может стать хорошим драйвером для развития внутреннего рынка.

Сама инициатива связана с ростом популярности данной сферы, когда вклады перестают приносить ощутимый доход. Люди ищут способы сохранить свои деньги и получать на них прибыль.

Как только ты один раз вобьёшь в поисковую строку слова «инвестиции в ценные бумаги», на ближайшие 3 года тебя завалит контекстной рекламой из всех источников. Человеку, который не разбирается в сфере, очень сложно понять, куда нести свои деньги, и тут, конечно, такой регламент защиты просто необходим. Главное — его правильно настроить, — считает эксперт.

Он добавил, что необходимы консультации с крупнейшими участниками рынка, сбор фокус-группы, проведение аналитических изысканий и после этого работа над законопроектом.

Ранее News.ru сообщал, что объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе сократились в 2,1 раза. По данным ЦБ, речь идёт о показателе первого полугодия 2019 года.