Экономист оценил запрет на экспорт зерновых и сахара из России

Запрет на экспорт зерновых и сахара из России является верным решением для сдерживания цен, сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев изданию infox.ru. Он предположил, что стоимость товаров даже удастся снизить таким способом.

Если говорить о решении, которое было принято «в лоб», оно является верным, поскольку позволит сдержать цены. Потому что неизвестно, какая будет ценовая ситуация. И если на внутреннем рынке будет избыток предложения, то цены будут расти не так сильно, а может быть, даже и снизятся. В текущей ситуации очень важно, — сказал Разуваев.

По его словам, продовольственные товары стали дорожать ещё в 2020 году, инфляция была очень высокой.

Он добавил, что сейчас цены взлетят во всём мире, если Россия, крупнейший экспортёр, не поставляет продукцию. Это можно называть «ответкой», а можно защитой своего рынка, но решение абсолютно верное, считает Разуваев.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Ограничительные меры продлятся до 30 июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Также вводится запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года.