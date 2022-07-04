Экономист оценил западные ограничения в адрес поставок российской нефти Экономист Адамидов: запрет ЕС на продажу смесей с российской нефтью не играет особой роли

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Решение Еврокомиссии запретить поставлять на европейский рынок смеси, в которых присутствует российская нефть, едва ли приведет к серьезным изменениям, считает экономист Дмитрий Адамидов. Он убежден, что поставки отечественной нефти на Запад целиком и полностью зависят от решений Москвы, передает «Экономика Сегодня».

Идет политическая игра, и если Европа не решила самоубиться, то это нововведение вряд ли приведет к серьезным изменениям. Возможны и односторонние действия России в виде прекращения отгрузки в ЕС. «Газпром» не выплатил дивиденды, началась жесткая риторика со стороны Москвы. Если российские поставки полностью прекратятся, то в любом случае на основе нашего решения, — заверил Адамидов.

Он также напомнил, что незадолго до этого на Западе пытались установить предельную цену на российскую нефть. По мнению экономиста, заставить Москву продавать топливо по таким ценам никто не сможет, так что подобные предложения стратегически играют против Европы. Адамидов уточнил: летом проблемы с топливом не играют такой серьезной роли, однако в более холодное время года энергетический кризис может стать большой проблемой.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что выход из зависимости от российских энергоносителей создал серьезные трудности для большинства стран Евросоюза и европейских компаний. Он отметил, что в начале июня лидеры ЕС приняли шестой пакет санкционных ограничений против России, предусматривающий сокращение поставок нефти из РФ на 90% к концу текущего года. Вдобавок к этому страны Европы также «стремительно» сокращают импорт российского газа.