Экономист оценил законопроект КПРФ о снижении пенсионного возраста

Законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста в России является несвоевременным из-за глобального тренда на увеличение общей продолжительности жизни в мире, а также внедрения медицинских инноваций. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

По его словам, российские власти сильно запоздали с решением повысить пенсионный возраст в стране. В мире этот тренд наметился намного раньше, поэтому отменять решение 2018 года было бы в настоящее время как минимум неразумно.

Как показала практика, российская экономика в целом благополучно прошла испытание коронавирусным кризисом. Это можно считать локальным успехом медицинской отрасли в стране. В НИУ ВШЭ проводили свои исследования на тему пенсионного возраста в России и пришли к выводу, что общая продолжительность жизни населения в ближайшее десятилетие будет неуклонно повышаться. Так что нынешние возрастные показатели выхода на пенсию (60 лет — у женщин и 65 — для мужчин. — NEWS.ru) соответствуют мировой практике по этому вопросу, — подчеркнул Сафонов.

По его словам, к 2030 году в России будет наблюдаться сильный перекос в сторону людей пенсионного возраста. Соответственно, повышение возраста выхода на пенсию должно как-то компенсировать потерю рабочих рук для национальной экономики.

Ранее сообщалось, что группа депутатов КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста в стране.

Инициатива направлена на снижение возраста, дающего право на получение пенсии, до 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Авторы законопроекта считают, что вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году властям стоило совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.