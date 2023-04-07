Экономист оценил выгоду для России от зерновой сделки Экономист Корбут: зерновая сделка не принесла России дивидендов

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Зерновая сделка не принесла России дивидендов, поскольку Запад сохранил ограничения на морской фрахт и страхования, а также санкции против «Россельхозбанка», заявил экономист Александр Корбут. По его словам, Москва лишь смогла убедить остальной мир, что не использует экспорт продовольствия в качестве оружия. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что из-за действий Запада российские поставщики не могут нормально вести свою деятельность, в результате чего экономика страны недополучает деньги.

Зерновая сделка принесла только один дивиденд: если на рынке у кого-то и возникал вопрос, использует ли Москва зерно как оружие, то сегодня он исчез. Мы подтвердили, что являемся нормальным и честным экспортером зерна, и что не давим этим вопросом на другие страны, — считает Корбут.

Экономист напомнил, что при заключении зерновой сделки ООН пообещала добиться от западных стран снятия ограничений с «Россельхозбанка», через который Россия стала бы вести все расчеты по экспорту продовольствия. Его подключение к системе SWIFT помогло бы снизить сроки финансовых транзакций и издержки от них, пояснил эксперт. Помимо того, возникли трудности с заходом российских судов в европейские порты. На Западе утверждают, что запретов на экспорт зерна из России нет, но ограничения на обслуживание морского фрахта сохраняются, что мешает осуществлению поставок продовольствия, заключил Корбут.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва «пошла на небольшое обострение», предложив продлить зерновую сделку только на 60 дней. По его словам, российская часть продуктовой сделки вообще не выполняется и если препоны и дальше не будут сняты, то РФ будет экспортировать зерно вне сделки — через Катар и Турцию.