Экономист оценил возможный дефицит мяса в России

Несмотря на санкции, стоимость мяса в России сильно не возрастёт, а избежать его дефицита можно, сократив экспорт за границу, считает кандидат экономических наук Владимир Дорохов. Он также отметил, что те позиции, которые производятся непосредственно в РФ отечественными производителями, в любом случае будут дешевле импортных товаров, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Я не думаю, что стоимость мяса сильно возрастёт, все-таки в РФ производится очень много мясных изделий и продукции из птицы. Возможно, следует немного сократить экспорт позиций за границу, тогда дефицита точно не будет и цены удастся сдерживать в нормальном диапазоне, — сказал эксперт.

Он также добавил, что на цены в магазинах влияет много факторов, включая стоимость кормов для животных, логистики до наценок, устанавливаемых ретейлерами.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее отметил, что пандемия коронавируса и санкции в отношении России нарушили цепочки поставок в страну ряда товаров из-за рубежа. Это способствовало росту цен, в том числе на продукты питания. Он предположил, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15–20 процентов.