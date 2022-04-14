Экономист оценил возможные проблемы с трудоустройством в России

Создание условий в России для эффективного импортозамещения на фоне ухода зарубежных компаний из страны потребует развития множества отраслей, поэтому проблем с трудоустройством возникнуть не должно, заявил экономист, политолог Александр Дудчак. По его мнению, рост спроса на рабочую силу произойдёт уже в краткосрочной перспективе, сообщат АБН.

Должно будет произойти реальное импортозамещение, и отговорки о том, что закупить Airbus проще, чем строить свои самолёты, уже не пройдут. И те, кто занимался подобной деятельностью и откровенным саботажем, мешая развитию экономики, в своих интересах, они либо сбежали, либо сделают это, — пояснил экономист.

Дудчак отметил, что поскольку спрос на рынке труда будет возрастать, перед властями встанет задача создания новых предприятий и производств.

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудри ранее заявил, что перестройка экономики России при нынешнем уровне западных санкций потребует порядка двух лет. Он пояснил, что, в частности, речь идёт об импортозамещении обширного спектра товаров, о разработке отечественных технологий и строительстве новых предприятий.

По мнению руководителя сервиса HeadHunter Михаила Жукова, безработица в России может вырасти до уровня 2009 года. При этом, по его словам, уже к концу лета должен сформироваться новый рынок труда.