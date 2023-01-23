Экономист оценил возможности Италии отказаться от российского газа Экономист Разуваев заявил, что возможности Италии отказаться от российского газа к 2025 ограничены

Фото: Rober Solsona/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии надеются, что к 2025 году спецоперация на Украине закончится и Россия вернется на рынок газа, заявил NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, варианты поставок газа из Азербайджана и Алжира не так выгодны.

Они, конечно, надеются на то, что к 2025 году СВО на Украине точно закончится, и Россия хоть и не в полном объеме, но вернется на европейский рынок. В тоже время они рассчитывают на поставки из Азербайджана и Алжира, но эти варианты в любом случае не будут и близко так выгодны, как отечественный газ, — считает Разуваев.

Ранее сообщалось, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа уже зимой-2024—2025. По словам главы ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци, в рамках работы по «обнулению» экспорта энергоресурсов Рим намерен расширять сотрудничество с Алжиром.

Он отметил, что Рим ежегодно обновляет договоренности по объемам. По словам Дескалци, два года назад Алжир поставлял Италии около 21 млрд кубометров, а сейчас — 25 млрд. Глава Eni ожидает, что в 2023 году Италия получит до 28 млрд кубометров энергоресурса, а в 2024–2025 годах «превзойдет» этот результат.