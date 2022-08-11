Экономист оценил возможность повышения МРОТ до 30 тысяч рублей Экономист Остапкович усомнился в возможности повышения МРОТ до 30 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный бюджет не сможет обеспечить повышение МРОТ до 30 тысяч рублей, как предложили ранее депутаты фракции ЛДПР, заявил порталу «Москва 24» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, повышение обернется ударом по бюджету и фонду оплаты труда в компаниях.

Мы не создаем столько товаров и услуг, чтобы поднимать МРОТ до 30 тысяч, — подчеркнул экономист.

По мнению Остапковича, значительная часть предпринимателей сможет обеспечить повышение зарплат только при сокращении части сотрудников, а рост зарплат приведет к пропорциональному повышению цен со стороны предпринимателей, и ситуация останется прежней или же ухудшится. Единственным способом помочь людям с низкими доходами остается рост экономики, при котором будет расти прибыль, а предприниматель будет заинтересован в найме людей и повышении зарплаты.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект с предложением повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. По мнению авторов, эта мера позволит сгладить последствия инфляции и сократить разрыв в доходах населения. Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, что пересмотр параметров МРОТ важен именно сейчас, когда идёт подготовка бюджета на 2023 год. По его словам, величина МРОТ требует корректировки, поскольку была изначально рассчитана на стабильную экономическую ситуацию, что не соответствует нынешним реалиям.